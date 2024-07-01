Бах заявил о равенстве участников Олимпиады вне зависимости от политических убеждений

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что все участники Олимпийских игр равны вне зависимости от политических убеждений

«И на Олимпийских играх все люди равны вне зависимости от политических убеждений, религиозных взглядов, сексуальной ориентации и так далее», — цитирует Баха ТАСС.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет объявил о допуске на Олимпиаду-2024 атлетов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Игр.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.