Глава оргкомитета объяснил отказ в аккредитации на Олимпиаду в Париже волонтерам из России
Глава оргкомитета «Париж-2024» Тони Эстанге заявил, что российским волонтерам отказано в аккредитации на Олимпиаду в Париже по решению французских властей.
«Просто из соображений безопасности некоторые из заявок не были одобрены», — цитирует Эстанге ТАСС.
В мае 2024 года проживающие во Франции российские волонтеры написали коллективное письмо президенту страны Эмманюэлю Макрону с просьбой отменить запрет на их работу на Олимпиаде в Париже.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 25 июля по 11 августа
«Отказ получили 4340 человек». Накануне Олимпиады Франция устроила охоту на «российских агентов влияния»
Источник: ТАСС
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