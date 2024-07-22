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Париж-2024

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Тарасова рассказала, как относится к отсутствию запрета на алкоголь в Олимпийской деревне

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что употребление алкоголя в Олимпийской деревне в Париже — личное дело спортсменов и их тренеров.

«Вообще, спортсмены в период соревнований не пьют, насколько я знаю. Но бывает, что кто-то пьет сухое вино. Такие вещи решает сам спортсмен и его тренер», — цитирует Тарасову ТАСС.

Ранее глава австралийской делегации Анна Мирс сообщила журналистам, что запрета на алкоголь в Олимпийской деревне не будет. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Татьяна Тарасова
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