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Париж-2024

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Директор открытия Олимпиады Ребуль: «Мы сожалеем, но не оправдываемся»

Руслан Минаев
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Церемония открытия Олимпийских игр в Париже.
Фото Reuters

Директор церемонии открытия Олимпиады в Париже Тьерри Ребуль заявил, что сожалеет о выбранном сценарии мероприятия.

«Мы сказали, что сожалеем, если кого-то обидели. Но мы не оправдываемся, будто в чем-то ошиблись. Ошибиться было невозможно. 87 процентам французов церемония открытия понравилась, поэтому я не уверен, что католиков было всего 13 процентов», — цитирует Ребуль RMC Sport.

Он добавил, что у организаторов не было желания шокировать зрителей, отметив, что свобода во Франции включает в себя свободу творчества.

Ранее стало известно, что видеоролик с основными моментами церемонии открытия Олимпиады-2024 был удален с официальных ресурсов.

Олимпийское шоу в Париже подверглось критике как со стороны именитых личностей, так и зрителей. В частности американский миллиардер Илон Маск возмутился тем, что в шоу, в котором принимали участия мужчины, переодетые в женщин, были отсылки к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи.

Позже Международный олимпийский комитет извинился за церемонию открытия Олимпиады-2024.

Источник: RMC Sport
Олимпиада
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