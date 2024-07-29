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Париж-2024

Сегодня, 19:55

В Госдуме ответили Губерниеву, который назвал Россию неспортивной страной

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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии для «СЭ» оценил высказывание Дмитрия Губерниева, который назвал Россию неспортивной страной.

«Некоторое количество всеядных людей не могут смириться с мыслью, что настало время собирать камни. Я рад, что основная масса наших олимпийцев-сборников это поняли и сделали свой верный выбор. Удивительно, что такой профессиональный ведущий спортивных программ этой простой истины не понял. Одно только открытие Олимпиады все объясняет», — сказал Валуев «СЭ».

Ранее Губерниев рассказал «СЭ», что доволен тем, как прошла церемония открытия Олимпиады в Париже. Он также раскритиковал западных чиновников за решения, из-за которых на Олимпиаде в Париже выступит только 15 россиян.

Константин Передерий

Олимпиада
Дмитрий Губерниев
Николай Валуев
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