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Париж-2024

Сегодня, 09:34

Илон Маск раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже

Виктория Кравченко
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Илон Маск.
Фото Global Look Press

Предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск поделился мнением о церемонии открытия Олимпийский игр в Париже, которая прошла вчера, 26 июля.

Американец возмутился тем, что в шоу были отсылки к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи, в котором принимали участия мужчины переодетые в женщин.

«Это было крайне неуважительно по отношению к христианам», — написал Маск в соцсети.

В «Тайной вечере» изображен последний ужин Иисуса со своими учениками-апостолами, который состоялся в Иерусалиме.

Церемония открытия Олимпиады-2024 впервые в истории проходила не на стадионе, а в городе. Представители России и Белоруссии по решению организаторов не принимали участия в мероприятии. «СЭ» вел трансляцию церемонии.

Илон Маск
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