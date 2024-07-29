Участница церемонии открытия Олимпиады-2024 подала жалобу после массовых угроз в интернете

Французская исполнительница Барбара Буч, принявшая участие в скандальной сцене церемонии открытия Олимпиады-2024 с пародией на «Тайную вечерю», подала жалобу из-за массовых угроз в интернете.

«После церемонии открытия Игр в Париже артистка, диджей и активистка Барбара Буч стала объектом неслыханной кампании кибербуллинга и клеветы... Сегодня она подает жалобу на эти действия, совершенные как гражданами страны, так и иностранцами, и намерена преследовать в судебном порядке любого, кто попытается запугать ее в будущем», — говорится в заявлении адвоката исполнительницы Одрэ Мселлати в социальных сетях.

Юрист подчеркнула, что артистке угрожали пытками, изнасилованием и даже убийством. При этом она получила множество оскорблений в свой адрес.

Многие пользователи соцсетей выразили возмущение увиденной на церемонии открытия Олимпиады пародией на «Тайную вечерю» с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ-сообщества (запрещенная в России экстремистская организация).

Олимпийские игры-2024 проходят с 26 июля по 11 августа. 15 российских спортсменов принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.