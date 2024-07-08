Журова: «Отношение к спортсменам, которые поедут на Олимпиаду, у многих россиян изменится в худшую сторону»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на слова российского пловца Никиты Коновалова. По его мнению, многие спортсмены хотели бы поехать на Олимпиаду, но побоялись пойти против своей федерации и попасть за это в черные списки.

«Я не слышала ничего про черные списки. Но однозначно к спортсменам, которые поедут на Олимпиаду, изменится отношение в худшую сторону у большого количества граждан РФ. При этом у нас не будет такого, как на Украине. Если у них кто-то пожал российскому спортсмену руку, то начинается просто кошмар. Наши болельщики не воспылают большой любовью к тому, кто захочет поехать на Олимпиаду. Это определенный круг людей, не все россияне», — сказала Журова «СЭ».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом российских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.