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Париж-2024

Сегодня, 13:02

«СЭ» нашел доказательства отказа МОК россиянам в допуске на Олимпиаду без объяснения причин

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Париж-2024.
Фото AFP

В распоряжение «СЭ» попала переписка МОК с Федерацией спортивной гимнастики России по поводу российской батутистки Яны Лебедевой, которой отказали в получении нейтрального статуса на Олимпиаде в Париже.

Решение было принято комиссией (AINERP) в составе вице-президента МОК Николь Хевертц (Аруба), представителя комиссии по этике Пау Газоля (Испания) и представителя комиссии спортсменов Ю Сын Мина (Южная Корея).

В марте представители МОК, занимающиеся нейтральными атлетами из России и Белоруссии, прислали в федерацию письмо о том, что 25 числа истекает срок по подаче заявок на спортсменов и персонал, которые потенциально могут принять участие в Олимпиаде. В частности, AIN Operations просила заполненную заявку на аккредитации, фотографии, копии паспортов и так называемую форму проверки биографических данных (IOC background check form в оригинале) — как правило, в таких анкетах проверяется возможное криминальное прошлое и другие факты биографии. В переписке также участвовала Международная федерация гимнастики, которая прислала «объясняющий документ по процессу регистрации и допуска спортсменов с российским паспортом».

15 июня Всеволод Саломатов (начальник отдела по международным связям в ФСПР) обратил внимание МОК, что заявки подавались на двух спортсменок в прыжках на батуте — Анжелу Бладцеву и Яну Лебедеву. «Мы просим прокомментировать это. Ожидаем увидеть ее имя в обновленном списке», — говорилось в письме. Российская сборная собиралась определить победительницу отбора на этапах Кубка мира.

Ответ пришел на следующий день, 16 июня:

«Уважаемый господин Саломатов,

В соответствии с Принципами участия и решением Комиссии по допуску индивидуальных нейтральных спортсменов (AINERP) Яна Лебедева не будет приглашена для участия в Олимпийских играх в Париже 2024 года. Поскольку решения Комиссии являются окончательными, заявка на регистрацию, поданная в оргкомитет Олимпиады-2024 от имени этого спортсмена, будет аннулирована".

Других и более полных объяснений, по информации «СЭ», МОК Федерации спортивной гимнастики России не давал. Не предоставляются объяснения, по нашим данным, и в других видах спорта.

Заявка Анжелы Бладцевой была одобрена, она согласилась на участие в Олимпиаде и готовится к соревнованиям. Произошедшее вызвало недовольство Лебедевой своей федерацией, о чем писал «СЭ».

На 7 июля 2024 года в Париж едут лишь 13 россиян — шесть теннисистов, три велогонщика, два гребца, пловец и Бладцева. Заявка Елены Весниной находится на рассмотрении МОК.

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