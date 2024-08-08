Ромасенко осталась недовольна своим результатом на Олимпиаде в Париже

Гребчиха Олеся Ромасенко поделилась впечатлениями от своего выступления на Олимпиаде в Париже.

— Довольны тем, что съездили сюда? Точно было не зря?

— Нет, конечно. По сравнению с предварительным заездом думала, что этот будет еще тяжелее. Там была пятой, здесь по идее должна была быть последней. Сейчас концентрация лидеров в заезде больше. А я поборолась. Не знаю, насколько было далеко от второго.

— Мне казалось, нет, пару десятых, что-то такое.

— То есть один-два гребка все решали. На самом деле это корректируется. Просто подходит тренер и дает подзатыльник. Говорит: «Так, соберись, тряпка!» (смеется) И все, тут ты собираешься в кучу, пошла выигрывать.

Россиянка выбыла из борьбы в четвертьфинале на дистанции 200 м на каноэ.