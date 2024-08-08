Коровашков: «Было бы у нас с Петровым полгода, показали бы другой результат»

Российский гребец Алексей Коровашков поделился эмоциями после четвертого места в паре с Захаром Петровым в соревнованиях каноэ-двоек на Олимпиаде в Париже. Изначально он должен был выступать с Иваном Штылем, но МОК не допустил его к участию в Играх.

«Когда приглашение получили только мы с Захаром, я сразу понял, что руки опускать не надо, нужно пробовать. Мы оба профессионалы, у нас что-то да должно получиться. Что-то получилось. Если бы месяц назад сказали, что будем четвертые, не поверили бы. А теперь мало. Было бы у нас полгода, результат был бы лучше. Месяца недостаточно. Погода тут не под «леваков». Мне больше нечего сказать», — признался Коровашков «СЭ».

Золото выиграли Лю Хао и Дзи Боуэн из Китая (1.39,48). Второе место у итальянцев Габриэле Касадеи и Карло Таккини (1.41,08). Бронзу завоевали испанцы Хоан Антони Морено и Диего Домингес (1.41,18).