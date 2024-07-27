Китаянки Чэнь Ивэнь и Чан Яни выиграли синхронные прыжки с трамплина на Олимпиаде
Китайские спортсменки Чэнь Ивэнь и Чан Яни заняли золотые медали в синхронных прыжках в воду с трех метров на Олимпиаде в Париже.
Серебряные медали завоевали американки Сара Бэйкон и Кэссиди Кук. Бронза — у британок Ясмин Харпер и Скарлетт Мью Дженсен.
Это второе золото Китая на Олимпийских играх.
Прыжки в воду
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки
Финал
1. Чан Яни/Чэнь Ивэнь (Китай) — 337.68
2. Сара Бэйкон/Кэссиди Кук (США) — 314.64
3. Ясмин Харпер/Скарлетт Мью Йенсен (Великобритания) — 302.28
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