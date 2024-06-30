Сменивший гражданство прыгун в воду Мялин: «Задача на Олимпиаде — максимальная»

Прыгун в воду Игорь Мялин, после смены спортивного гражданства выступающий за сборную Узбекистана, поделился ожиданиями от Олимпийских игр-2024.

— Вы добыли для Узбекистана первую путевку на Олимпиаду по прыжкам в воду. Как отреагировали местные?

— Руководство поздравило, тренер очень обрадовался, за полгода уровень не упал.

— Какая задача у вас на Олимпиаде?

— Всегда надо ставить максимальную задачу. Я для себя ее уже поставил, а дальше — как будет. Ничего сверхъестественного мы не сделаем, — цитирует Мялина Metaratings.ru.

На Универсиаде-2015 в составе сборной России Мялин завоевал четыре медали: одну золотую, одну бронзовую и две серебряные.