Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Прыжки в воду

Париж-2024

Сегодня, 20:26

Сменивший гражданство прыгун в воду Мялин: «Задача на Олимпиаде — максимальная»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Прыгун в воду Игорь Мялин, после смены спортивного гражданства выступающий за сборную Узбекистана, поделился ожиданиями от Олимпийских игр-2024.

— Вы добыли для Узбекистана первую путевку на Олимпиаду по прыжкам в воду. Как отреагировали местные?

— Руководство поздравило, тренер очень обрадовался, за полгода уровень не упал.

— Какая задача у вас на Олимпиаде?

— Всегда надо ставить максимальную задачу. Я для себя ее уже поставил, а дальше — как будет. Ничего сверхъестественного мы не сделаем, — цитирует Мялина Metaratings.ru.

На Универсиаде-2015 в составе сборной России Мялин завоевал четыре медали: одну золотую, одну бронзовую и две серебряные.

Источник: Metaratings.ru
0
Читайте также
Бельгиец Онана в шутку пригрозил «сломать» Мбаппе в матче 1/8 финала Евро
Гуцаев отреагировал на выход сборной Грузии в плей-офф Евро-2024
Джилл Байден призвала не судить о достижениях ее супруга по неудачным дебатам
Лаутаро обошел Пеле, Месси не попал в состав, а Канада выбила Чили. Что произошло на Кубке Америки-2024 30 июня
Депутат бундестага назвал доказательства причастности США к атаке на СП неоспоримыми
Sky News заявил об обреченности авантюры Макрона с досрочными выборами
Популярное видео
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Прыгун в воду Мялин: «В России не смог бы отобрать на Олимпиаду. Слишком большая конкуренция»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости