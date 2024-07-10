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Прыжки в воду

Париж-2024

10 июля, 23:36

Тимошинина: «Спортсменам из других стран легче прыгать без нас»

Екатерина Зобова
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Четырехкратная чемпионка Европы по прыжкам в воду Юлия Тимошинина считает, что представителям других стран теперь проще завоевывать медали на международном уровне.

«Отсутствие наших спортсменов сильно влияет на конкуренцию в нашем виде спорта. Думаю, спортсменам из других стран легче прыгать без нас, потому что на мировом уровне прыгуны из России практически всегда брали медали!» — сказал Тимошинина Metaratings.ru.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. 26-летняя Тимошинина является трехкратной чемпионкой мира по прыжкам в воду.

Источник: Metaratings.ru
прыжки в воду
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