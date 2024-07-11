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Прыжки в воду

Париж-2024

Сегодня, 10:58

Кузнецов заявил, что недопуск российских прыгунов на Игры-2024 останется на совести МОК

Ана Горшкова
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года по прыжкам в воду Евгений Кузнецов прокомментировал неучастие российских спортсменов в Играх-2024 в Париже.

«В нашем виде спорта отсутствие россиян повлияет на конкуренцию колоссально! Мы всегда составляли конкуренцию мировым лидерам. Это касается не только нашего вида спорта, но и в целом всего мирового спорта. Они сами не осознают, что делают только хуже. Это останется на совести людей, которые запретили нам и белорусам выступать по политическим мотивам», — приводит слова Кузнецова Metaratings.ru.

Летние Олимпийские игры в 2024 году пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступят на Играх в ограниченном составе в нейтральном статусе.

Источник: Metaratings.ru
Олимпиада
Евгений Кузнецов (прыжки в воду)
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