Цао Юань выиграл золото в прыжках в воду с 10 м на Олимпийских играх в Париже
Китаец Цао Юань стал олимпийским чемпионом в прыжках в воду с 10-метрового трамплина на Играх в Париже. Он набрал 547,50 балла.
Серебро завоевал японец Рикуто Тамаи — 507,65. Бронза — у британца Ноа Уильямса — 497,35.
Прыжки в воду
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Вышка 10 м
Финал
1. Цао Юань (Китай) — 547.50
2. Рикуто Тамаи (Япония) — 507.65
3. Ноа Уильямс (Великобритания) — 497.35
Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
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