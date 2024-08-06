17-летняя китаянка Цань Хонгчан стала трехкратной олимпийской чемпионкой в прыжках в воду
Китайская спортсменка Цань Хонгчан завоевала золотую медаль в прыжках в воду с 10 м на Олимпиаде-2024.
17-летняя китаянка показала результат в 425,60 балла. Второе место заняла ее соотечественница Чэнь Юйси (420,70 балла), бронза у представительницы КНДР Ким Ми Рэ (372,10).
Теперь Цань Хонгчан является трехкратной олимпийской чемпионкой. Ранее в Париже она завоевала золотую медаль в синхронном прыжке, а на Играх-2020 в Токио стала чемпионкой в прыжке с 10 м.
Прыжки в воду
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Вышка 10 м
Финал
1. Цань Хонгчан (Китай) — 425,60
2. Чэнь Юйси (Китай) — 420,70
3. Ким Ми Рэ (КНДР) — 372,10
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