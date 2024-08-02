Китайцы Цзунюань и Даои стали олимпийскими чемпионами в прыжках в воду на Играх-2024

Китайцы Ван Цзунюань и Лонг Даои победили в прыжках в воду с трамплина 3 м среди мужчин на Олимпиаде-2024 в Париже.

Всегоа за 6 прыжков они набрали 446,10 балла.

Второе место заняли мексиканцы Хуан Селайя и Осмар Ольвера (444,03), третье — Энтони Хардингом и Джеком Логером (Великобритания, 438,15).

22-летний Цзунюань ранее уже выигрывал олимпийские медали — золото и серебро на Играх в Токио. Для 21-летнего Даои это первая победа на Олимпиаде.

Селайя и Ольвера завоевали для Мексики первую в истории олимпийскую медаль в этом виде спорта.

«СЭ» ведет трансляцию дня Олимпийских игр-2024 в Париже.