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Прыжки в воду

Париж-2024

Сегодня, 12:57

Китаянки Хонгчан и Юйси стали олимпийскими чемпионками в прыжках в воду на Играх-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Китайские прыгуньи в воду Куан Хонгчан и Чэнь Юйси стали победительницами в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на Олимпиаде-2024 в Париже. Они набрали 359,10 балла.

Второе место заняли представительницы Северной Кореи Йо Джин Ми и Ким Ми Рэ (315,90), третье — британки Андреа Спендолини-Сириекс и Луи Тоулсон (304,38).

«СЭ» ведет трансляцию дня Олимпиады.

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Вышка 10 м. Синхронные прыжки

Финал

1. Чэнь Юйси/Куан Хонгчан (Китай) — 359,10 балла

2. Йо Джин Ми/Ким Ми Рэ (КНДР) — 315,90

3. Андреа Спендолини-Сириекс/Луи Тоулсон (Великобритания) — 304,38

прыжки в воду
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