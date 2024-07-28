Прыжки в воду на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Турнир по прыжкам в воду состоятся с 27 июля по 10 августа. В соревнованиях в Париже-2024 примут участие максимум 136 спортсменов — по 68 мужчин и женщин. В Франции будут разыграны 8 комплектов наград (по 4 у мужчин и у женщин). «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.
Расписание соревнований по прыжкам в воду:
27 июля, суббота
12:00. Женщины. Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финал
29 июля, понедельник
12:00. Мужчины. Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финал
31 июля, среда
12:00. Женщины. Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финал
2 августа, пятница
12:00. Мужчины. Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финал
5 августа, понедельник
11:00. Женщины. Вышка 10 м. Предварительный раунд
16:00. Женщины. Вышка 10 м. Полуфинал
6 августа, вторник
11:00. Мужчины. Трамплин 3 м. Предварительный раунд
16:00. Женщины. Вышка 10 м. Финал
7 августа, среда
11:00. Мужчины. Трамплин 3 м. Полуфинал
16:00. Женщины. Трамплин 3 м. Предварительный раунд
8 августа, четверг
11:00. Женщины. Трамплин 3 м. Полуфинал
16:00. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал
9 августа, пятница
11:00. Мужчины. Вышка 10 м. Предварительный раунд
16:00. Женщины. Трамплин 3 м. Финал
10 августа, суббота
11:00. Мужчины. Вышка 10 м. Полуфинал
16:00. Мужчины. Вышка 10 м. Финал
Полный календарь соревнований и результаты летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.