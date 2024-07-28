Прыжки в воду на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Соревнования по прыжкам в воду на Олимпиаде пройдут с 27 июля по 10 августа

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Турнир по прыжкам в воду состоятся с 27 июля по 10 августа. В соревнованиях в Париже-2024 примут участие максимум 136 спортсменов — по 68 мужчин и женщин. В Франции будут разыграны 8 комплектов наград (по 4 у мужчин и у женщин). «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

Расписание соревнований по прыжкам в воду:

27 июля, суббота

12:00. Женщины. Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финал

29 июля, понедельник

12:00. Мужчины. Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финал

31 июля, среда

12:00. Женщины. Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финал

2 августа, пятница

12:00. Мужчины. Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финал

5 августа, понедельник

11:00. Женщины. Вышка 10 м. Предварительный раунд

16:00. Женщины. Вышка 10 м. Полуфинал

6 августа, вторник

11:00. Мужчины. Трамплин 3 м. Предварительный раунд

16:00. Женщины. Вышка 10 м. Финал

7 августа, среда

11:00. Мужчины. Трамплин 3 м. Полуфинал

16:00. Женщины. Трамплин 3 м. Предварительный раунд

8 августа, четверг

11:00. Женщины. Трамплин 3 м. Полуфинал

16:00. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал

9 августа, пятница

11:00. Мужчины. Вышка 10 м. Предварительный раунд

16:00. Женщины. Трамплин 3 м. Финал

10 августа, суббота

11:00. Мужчины. Вышка 10 м. Полуфинал

16:00. Мужчины. Вышка 10 м. Финал

Полный календарь соревнований и результаты летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.