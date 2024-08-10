Алжирка Хелиф — о победе на Олимпиаде: «Я сильная женщина с особыми способностями»

Алжирская боксерша Иман Хелиф прокомментировала победу в категории до 66 кг на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Я сильная женщина с особыми способностями. Я была объектом нападок и ожесточенной кампании, и это лучший ответ, который я могу дать. Ответ всегда был на ринге. Я имею полное право участвовать в турнире, я такая же женщина, как и все остальные. Я родилась женщиной, я жила как женщина и соревновалась как женщина. Эти нападки придают особых красок моему успеху», — приводит слова Хелиф RMC Sport.

Хелиф, оказавшаяся в центре гендерных споров, дошла до финала Олимпиады-2024 и победила китаянку Ян Лю, завоевав олимпийское золото.

Вместе с тайваньской спортсменкой Линь Юйтин, которая сразится в субботнем финале в весовой категории до 57 кг, Хелиф была дисквалифицирована с чемпионата мира 2023 года. По данным Международной федерации бокса (IBA), они провалили гендерный тест. Однако впоследствии МОК разрешил им выступить в Париже.