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Париж-2024

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Губерниев — о победе Хелиф на Олимпиаде: «Почему все у нас накинулись на представительницу Алжира»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу алжирской боксерши Иман Хелиф в категории до 66 кг на Олимпийских играх-2024.

«А вот объясните мне, если дружба России и Алжира проверена десятилетиями, крепкая и нерушимая, то почему все у нас накинулись на представительницу Алжира в боксе??? Иман Хелиф стала олимпийской чемпионкой!!! А поздравления где??? Как же так???

В общем, если Россия и Алжир друзья, то нехорошо ругать спортсменов из дружественной страны!!! Тут поддерживать надо... Или я что-то не понимаю???" — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

В финальном поединке Хелиф победила представительницу Китая Лиу Ян единогласным решением судей (5:0).

В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) после серии ДНК-тестов отстранила Хелиф от участия в чемпионате мира, так как она не смогли пройти гендерный тест. Однако МОК допустил боксершу к соревнованиям на Олимпиаде в Париже.

Иман Хелиф и&nbsp;Линь Юйтин. «Абсолютно отвратительное зрелище». Участием в Олимпиаде интерсекс-боксерш озаботились в ООН
Источник: https://t.me/RealGuberniev/14655
Олимпиада
Дмитрий Губерниев
Иман Хелиф
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