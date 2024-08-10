Провалившая гендерный тест боксерша из Алжира взяла золото Олимпиады

Алжирская боксерша Иман Хелиф завоевала олимпийское золото в категории до 66 кг на Играх-2024 в Париже.

В финальном бою она победила китаянку Лиу Ян единогласным решением судей (5:0).

В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) после серии ДНК-тестов отстранила Хелиф и Линь Юйтин из Тайваня от участия в чемпионате мира, так как они не смогли пройти гендерный тест. Несмотря на это, в Международном олимпийском комитете посчитали, что обе спортсменки соответствуют критериям отбора, и допустили их к соревнованиям на Олимпиаде в Париже.

Олимпийские игры

Париж (Франция)

Женщины

до 66 кг

Финал

Иман Хелиф (Алжир) — Ян Лю (Китай) — 5:0

«Stade Roland Garros».