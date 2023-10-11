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Сегодня, 11:23

48-летняя гимнастка Чусовитина заявила о намерении пройти отбор на Олимпийские игры в Париже

Алина Савинова
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Оксана Чусовитина.
Фото AFP

Олимпийская чемпионка Оксана Чусовитина из Узбекистана заявила, что хочет принять участие в Играх в Париже. Она отметила, что до сих пор получает удовольствие от спортивной гимнастики.

«На Азиатских играх почувствовала, что все постепенно приходит в норму, у меня начинает получаться. Я сделала выводы, теперь буду готовиться и попробую отобраться на Олимпийские игры в Париже в следующем году. Меня ничего не мотивирует. Мне это нравится, я получаю удовольствие, я люблю спортивную гимнастику. В феврале 2024 года начнется квалификация. Пройдут сразу четыре Кубка мира по спортивной гимнастике. Трех лучших спортсменок допустят до Олимпиады. Для этого необходимо будет занять в рейтинге первое и второе места. И мне самой интересно, буду бороться и постараюсь отдать все силы, чтобы у меня все получилось», — цитирует Чусовитину «МК».

48-летняя Чусовита является олимпийской чемпионкой 1992 года в командном первенстве, трехкратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы и чемпионкой Азиатских игр. Всего она приняла участие в восьми летних Олимпийских играх (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020), что является абсолютным рекордом среди спортивных гимнастов.

В 2021 году, после Игр в Токио, Чусовитина объявила о завершении карьеры, но осенью того же года вернулась в спорт. В 2023 году гимнастка заняла 4-е место в опорном прыжке на Азиатских играх в китайском Ханчжоу. На протяжении карьеры она выступала за СССР, Узбекистан и Германию.

Источник: https://www.sportmk.ru/sports/2023/10/10/oksana-chusovitina-poprobuyu-otobratsya-na-olimpiyskie-igry-v-parizhe.html
Оксана Чусовитина
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