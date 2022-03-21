Видео от Медведевой и Загитовой, интрига от Большунова и Дзюбы: в какие Telegram-каналы переехали звезды Instagram

Где найти новый контент звезд российского спорта и Instagram.

После решения о блокировке Instagram в России многие спортсмены устремились на альтернативные площадки и занимаются не только соцсетями, но и Telegram-каналами. Получается по-разному.

В своем Telegram-канале Елизавета Туктамышева пробует норвый формат общения, отвечая на вопросы болельщиков не только письменно, но и в аудио-варианте.

Александр Емельяненко сообщил о том, что принял решение покинуть Instagram и перейти на другие платформы. Однако по-прежнему помимо ведения легальных страничек успевает публиковать посты и в запрещенной соцсети.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин также начал осваивать новый для себя медиа-канал, но пока не радует болельщиков большим количеством сообщений.

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова поблагодарила поклонников за поздравления с месяцем со дня завоевания золотой медали и приятные подарки.

У Александрой Трусовой довольно внушительная аудитория канала, но фигуристка пока не слишком активна в его ведении.

Артем Дзюба поддался всеобщему настроению и создал свой канал в Telegram, чтобы быть на связи с болельщиками. За неделю форвард сделал всего две записи.

А вот Алина Загитова стартовала немного раньше и продолжает регулярно радовать подписчиков разнообразным контентом, в том числе видео тренировок и обращений в «кружочках».

Так же нескучно в канале Евгении Медведевой. Фигуристка регулярно наполняет эту площадку новыми фотографиями и теми самыми модными видео в «кружочках».

По количеству подписчиков второе место среди фигуристок (после Александры Трусовой) занимает Камила Валиева. Спортсменка вела канал и раньше, а в честь перехода из Instagram выложила оригинальное видео.

Не остался в стороне от переезда на новую платформу и олимпийский чемпион Александр Большунов. Первой записью в канале российского лыжника стала фотография с завоеванными медалями Олимпиады-2022 в Пекине.