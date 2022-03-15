«Не согласен с идеей лишить россиян права заниматься спортом». Разумные голоса на Западе — об отстранении наших атлетов

Кто из иностранцев и какими словами поддерживает спортсменов РФ, лишенных права выступать за рубежом.

Далеко не все на Западе поддерживают отстранение российских атлетов от соревнований, которое с подачи МОК распространилось на подавляющее большинство видов спорта, затронув даже паралимпийцев и юных участников Европейского олимпийского фестиваля. Но слышны и голоса тех, кто выступает против вмешательства политики в дела спорта.

Главный тренер футбольного клуба «Тоттенхэм» итальянец Антонио Конте: «Осознавать, что российских спортсменов отстраняют от соревнований, очень грустно. Я думаю, это несправедливо. Я очень хорошо знаю, какой объем работы они выполняют ежедневно, чтобы соревноваться. И то, что под санкции попадают спортсмены, — это неправильно».

Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) норвежец Герхард Хейберг: «Нам предстоить начать диалог со спортом России и Белоруссии. Они должны вернуться на таких же условиях, как и другие нации. Мы же должны посредством спорта вносить свой вклад в то, чтобы сделать мир лучше, а это означает, что в этом должны участвовать все страны. Имеет смысл восстановить расклад, при котором всем будет хорошо».

Главный тренер киевского «Динамо» румын Мирча Луческу: «Для меня спорт не имеет никакого отношения к политике. Люди должны продолжать соревноваться вне зависимости от страны и происхождения. И я не согласен с идеей лишить россиян права заниматься спортом».

Оксана Мастерс. Фото Reuters

Паралимпийская чемпионка по биатлону американка Оксана Мастерс: «Мне очень обидно за русских и белорусских спортсменов. Я видела, как они плакали, потому что очень хотели выступать. Я бы хотела жить в мире, где каждый отдельный спортсмен из каждой отдельной страны мира имел бы возможность соревноваться не против друг друга, а вместе друг с другом».

Депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» немка Кристин Андерсон: «Считаю, что права человека нельзя ущемлять из-за его пола, происхождения, расы, языка, а также религиозных и политических взглядов. Это требование указано во многих законах. Санкции, наложенные сейчас на российских спортсменов, — это проявление расизма в чистом виде. Как я вижу, никого из политиков это не смущает».

Член норвежского Совета по спорту, бывший член сборной Норвегии по лыжному ориентированию Ойвинд Ваттердаль: «Решение запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях резко противоречит моим ценностям и представлениям о том, каким должен быть спорт. Не хочу ассоциироваться с подобным. Я намерен заступиться за моих российских коллег, чтобы я мог честно смотреть им в глаза. Увы, многие спортивные чиновники ведут сейчас себя как политиканы».

Губернатор итальянской области Кампания Винченцо Де Лука: «Меня поразило, что российским паралимпийцам было запрещено участвовать в Играх. Не понимаю, какой смысл разрывать отношения с миром культуры России. Если на уровне искусства и спорта вместо того, чтобы способствовать диалогу и встрече, ставить ультиматумы, мы не поможем делу достижения мира, а только навредим».

Сербский футболист казахстанской команды «Тобол» Зоран Тошич: «Спорт всегда должен быть выше всего остального. Все отстраненные спортсмены имеют право соревноваться и радоваться своим победам. Сейчас они лишены такой возможности, и это очень неприятно. Я сочувствую страданиям российских спортсменов, которые отстранены».

Симона Халеп. Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports, Фото USA Today Sports

Румынская теннисистка, экс-первая ракетка мира Симона Халеп: «Я не думаю, что мы должны травить теннисистов только на том основании, что они представляют Россию. Мне жаль оттого, какие чувства им приходится сейчас испытывать. Нелегко, когда у тебя отбирают возможность играть под национальным флагом».

Норвежский лыжник Синдре Бьернестад Скар: «Не думаю, что наличие у лыжников российского паспорта означает, что их надо наказывать и лишать возможности заниматься своей работой. Это просто несправедливо».

Спортивный консультант «Ред Булл» по автоспорту австриец Хельмут Марко: «Запретить спортсменам соревноваться — это все равно что не разрешать оперной певице Анне Нетребко петь».