По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 8 915 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 41,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 12 331 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 830), Московской области (817), Санкт-Петербурге (363), Нижегородской области (228) и Свердловской области (207).

Всего на день 26 мая в России выявлено 362 342 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3807 летальных исходов, выздоровело 131 129 человек.