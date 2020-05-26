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В России за сутки — 8 915 новых случаев коронавируса

10:38
Эпидемия коронавируса в России.
Эпидемия коронавируса в России.
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По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 8 915 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 41,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 12 331 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 830), Московской области (817), Санкт-Петербурге (363), Нижегородской области (228) и Свердловской области (207).

Всего на день 26 мая в России выявлено 362 342 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3807 летальных исходов, выздоровело 131 129 человек.

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