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Сегодня, 11:06

Умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов

Читать «СЭ» в
Юрий Шатунов.
Фото Global Look Press

Российский певец и солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался, информируют «Известия» со ссылкой на «Звезду».

Менеджер Шатунова сообщил, что причиной смерти артиста стал обширный инфаркт. Ему было 48 лет. Певец почувствовал себя плохо в Подмосковье. За ним приехала скорая помощь, но россиянин умер в машине.

Юрий Шатунов был солистом поп-группы «Ласковый май» с 1986 по 1991 год.

Одними из самых известных песен Шатунова являются композиции «Белые розы», «Не бойся», «Детство», «Седая ночь», «Глупые снежинки».

Источник: https://iz.ru/1354111/2022-06-23/umer-solist-laskovogo-maia-iurii-shatunov
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