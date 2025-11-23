«Спорт-Экспресс» вошел в число номинантов IV Национальной премии в области развития корпоративного спорта

Церемония вручении IV Национальной премии в области развития корпоративного спорта пройдет в Москве 26 ноября.

Торжественное мероприятие соберет на одной площадке лидеров, экспертов и энтузиастов, которые вносят ключевой вклад в развитие спортивной отрасли в России. Среди гостей премии — двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы Светлана Хоркина, олимпийский чемпион Никита Нагорный, президент ВФСО «Трудовые резервы» Илья Галаев, президент FIGHT NIGHTS Камил Гаджиев, руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров, а также известные спортсмены, ведущие журналисты, руководители федераций, представители топ-компаний и организаторы спортивных мероприятий.

Премия, организованная Ассоциацией развития корпоративного спорта, — это профессиональный конкурс, направленный на определение лучших практик

и инновационных подходов развития человеческого капитала через спортивные корпоративные проекты. В фокусе премии — компании, для которых спорт является не просто частью корпоративной культуры, а эффективным инструментом стимулирования командного духа, здорового образа жизни и повышения работоспособности сотрудников.

«Кубок года «Спорт-Экспресс» вошел в шорт-лист в номинации «Корпоративное спортивное событие года», которая присуждается за лучшую организацию и проведение масштабного спортивного мероприятия по корпоративному спорту.

В этом году победителей определят в 23 номинациях, охватывающих весь спектр корпоративного спортивного движения — от внутренних спортивных инициатив в компаниях до сервисов и проектов, развивающих корпоративный спорт на внешнем рынке. В четвертом сезоне номинации конкурса разделены на две категории — для тех, кто реализует корпоративные спортивные проекты внутри своей компании, и для тех, кто предоставляет услуги в сфере корпоративного спорта.