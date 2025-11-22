Форум и премия Investment Leaders Forum&Award пройдут 30 ноября

Масштабная дискуссия о стратегиях, инвестициях и будущем рынка.

Investment Leaders Forum&Award* станет площадкой, где о будущем рынка, цифрах и кейсах будут говорит те, кто реально двигает инвестиции вперед: управляющие компании, брокеры, эмитенты, венчурные инвесторы и технологические предприниматели.

В центре программы — 8 деловых треков, которые раскрывают весь спектр инвестиционных возможностей:

• «Инвест-реальность 2026» — экономика завтрашнего дня, новые финтех-решения, лидеры и новички фондового рынка;

• «Долговой рынок 360» — доходность, надежность и стратегии, которые работают;

• «Альтернативные инвестиции» — недвижимость, бизнес, франшизы и другие нестандартные активы;

• «Цифровое настоящее и будущее» — DeFi, ЦФА, криптовалюты, цифровой рубль, ВЭД;

• «Для ценителей» — нишевые активы и предметы коллекционирования;

• «Новый русский венчур» — идеи, таланты и капитал, формирующие рынок будущего.

Фото Пресс-служба Investment Leaders Forum&Award

Среди спикеров и гостей форума — лидеры мнений, эксперты-практики и представители крупнейших компаний: Владимир Брагин («Альфа-Капитал»), Ирина Ахмадуллина (шоу «Деньги не спят»), Юрий Мариничев (Positive Technologies), Роман Кожура («Сбер»), Егор Диашов (ИК «Диалот»), Ольга Коношевская (инвестиционный советник), Евгений Коган (Bitkogan), Артем Бабинков (Московская биржа). Это те, кто не просто следит за рынком, а формирует его.

«Инвестиционный рынок сегодня — это динамичная экосистема, в которой важен не только выбор инструмента, но и способность видеть возможности шире. Мы создаем среду для открытого разговора о трендах, рисках и стратегиях, которые определяют будущее российского капитала. Форум — это место, где формируются решения, а премия — где признание встречает результат», — отмечает директор премии Investment Leaders Ангелина Сливина.

Премия Investment Leaders** отметит тех, кто задает стандарты на инвестиционном рынке. Более 30 номинаций охватывают все направления: от фондового рынка и финтеха до ESG, человеческого капитала и финансовой грамотности.

В числе лауреатов прошлых лет — «Сбер», «Альфа-Капитал», «БКС Мир инвестиций», «ЛУКОЙЛ», Positive Technologies, «Дом.РФ», Go Invest, «Росатом» и другие компании, чьи решения становятся ориентиром для всего рынка.

* Инвестмент Лидерс Форум энд Эворд