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25 ноября 2025, 15:47

Прах Родиона Щедрина и Майи Плисецкой развеян над Окой

Прах композитора Родиона Щедрина и балерины Майи Плисецкой был развеян над рекой Окой, сообщил ТАСС артист балета, режиссер и продюсер Андрис Лиепа.

Известный композитор, муж великой балерины скончался в Германии 29 августа на 93-м году жизни. Они прожили в браке 57 лет — до смерти Плисецкой в 2015 году.

Щедрин и Плисецкая завещали развеять их прах над Россией. Это было указано в завещании артистки, которое она составила вместе с супругом. Душеприказчиком выступил их друг, бывший главный редактор «СЭ» Владимир Титоренко.

Майя Плисецкая и&nbsp;Родион Щедрин в&nbsp;2004 году.«Щедрин и Плисецкая завещали развеять их прах над Россией. Где конкретно — не уточнили. Жду звонка адвоката»

Источник: ТАСС
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Майя Плисецкая
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