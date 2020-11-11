Собянин сообщил, что в Москве не будет массовых новогодних гуляний

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти решили не проводить массовых новогодних гуляний в этом году из-за пандемии коронавируса.

— До Нового года еще далеко, больше 1,5 месяцев, но, тем не менее массовые мероприятия, очевидно, что проводиться в этой ситуации не будут, — сказал в эфире Первого канала Собянин. — Мы приняли решение о запрете массовых культурных мероприятий, включая в том числе и крупные рождественские и новогодние мероприятия.

По последним данным Роспотребнадзора, за период пандемии в России выявлено 1 836 960 случаев коронавируса. Зафиксировано 31 593 летальных исхода, выздоровели 1 369 357 человек.