С 11 по 13 сентября в Парке Горького проходит «Российская креативная неделя». Это первое масштабное событие, направленное на развитие креативных индустрий в России. Здесь за три дня состоятся более 500 мероприятий: бизнес-форум, концерты, перформансы, выставки, а также лекции, мастер-классы и воркшопы от экспертов и лидеров 14 отраслей.

Трансляция начнется здесь в 15:00 (по московскому времени)

Среди направлений, представленных на мероприятии, есть лектории по индустриям «Кино» и «Телевидение». Их куратором выступает генеральный директор холдинга «Национальная Медиа Группа» Ольга Паскина.

Среди спикеров этих лекториев — режиссеры Федор Бондарчук и Тимур Бекмамбетов, генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов, актриса Светлана Устинова, генеральный директор НРА Алексей Толстоган, глава «Медиа Альянса» Григорий Лавров и многие другие.

В субботу, 12 сентября, с 15.00 до 17.30 в лектории по индустрии «Телевидение» пройдет дискуссия «Будущее спортивного ТВ: эфир vs OTT». Ее модератор — руководитель телеканала UFC ТВ Елена Суханова. Среди выступающих — генеральный директор «Спорт-Экспресса» Павел Садчиков, Александр Косарим (директор по контентной политике ПАО «Ростелеком»), Александр Тащин и Александр Вайнштейн (управляющие директоры «Матч ТВ»), Михаил Гершкович (руководитель спортивных проектов Rambler Group и Okko Спорт) и Лев Макаров (заместитель гендиректора ООО «Медиа Телеком»).

Также в рамках мероприятия можно посетить StandUp Александра Незлобина, показ мультфильмов и презентацию премьеры нового шоу СТС «Полный блэкаут».

Организаторами будут реализованы все меры предосторожности для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Полная программа фестиваля — здесь.