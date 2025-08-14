ПСБ — Детям: в Уральском федеральном округе появился Центр уличного баскетбола

В Нижнем Тагиле на территории Дворца культуры имени И.В. Окунева при поддержке ПСБ открылся первый на Урале Центр уличного баскетбола.

Спортивный объект международного класса стал 25-м в России. Он построен при поддержке Российской федерации баскетбола в рамках Первого Всероссийского Спортивного Проекта «ПСБ — Детям».

В торжественной церемонии приняли участие председатель ПСБ Петр Фрадков и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, вице-президент — директор департамента корпоративной культуры и устойчивого развития ПСБ Рубен Бегунц, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, генеральный директор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов. Почетными гостями стали серебряные призеры летних Олимпийских игр 2020 года в Токио по баскетболу 3х3, заслуженные мастера спорта России Кирилл Писклов и Александр Зуев.

Петр Фрадков и Денис Паслер. Фото ПСБ

«ПСБ неслучайно открывает сегодня новый спортивный объект в Нижнем Тагиле — в городе, который является ключевым промышленным центром Урала. ПСБ выступает партнером крупнейших промышленных предприятий, работающих в городе. Успешная реализация задач по выполнению гособоронзаказа, модернизации производства и технологических процессов невозможна без привлечения квалифицированных кадров, — отметил на открытии Петр Фрадков. — Мы со своей стороны не только оказываем финансовую поддержку промышленных предприятий и регионов, но и создаем необходимую инфраструктуру для жизни и работы людей. Центр уличного баскетбола станет еще одним местом притяжения для активной молодежи, для действующих и будущих кадров нижнетагильской промышленности».

Новый спортивный объект может принимать соревнования различного уровня — от региональных до международных. На площади в 3,8 тысячи кв. м размещены баскетбольная площадка на два кольца в формате 5х5 и пять игровых зон для баскетбола 3х3 с экологичным, износостойким и всепогодным профессиональным акриловым покрытием. Таким образом, можно одновременно играть в баскетбол сразу на пяти площадках, проводить фестивали ГТО, массовые турниры, всероссийские, региональные и городские соревнования. Центр оснащен зоной для занятий уличной гимнастикой с тренажерами и мобильными трибунами для зрителей. Доступ в Центр уличного баскетбола открыт для всех желающих.

Центр баскетбола. Фото ПСБ

«Сегодня мы открываем Центр уличного баскетбола. Это замечательный подарок тагильчанам к недавно прошедшему Дню города и Дню физкультурника. И отличный пример сотрудничества бизнеса и органов власти в повышении доступности массового спорта. Считаю, что такой подход должен применяться более широко, — сказал Денис Паслер. — Нам необходимо кратно увеличить количество спортивных площадок для уральцев всех возрастов, чтобы обеспечить их здоровье и долголетие. Особенно ценно, что в этом современном и прекрасно оснащенном центре смогут бесплатно заниматься тагильчане любого уровня подготовки, в том числе спортсмены с ограниченными возможностями».

В день открытия на новой площадке состоялся турнир по баскетболу 3?3. Также зрители оценили профессиональные приемы игры на мастер-классе от Кирилла Писклова и Александра Зуева.

«Открытие первого в Уральском федеральном округе Центра уличного баскетбола — повод возродить баскетбольные традиции, заложенные в регионе еще в конце прошлого века. Примечательно, что более двадцати лет назад в Нижнем Тагиле был впервые организован чемпионат по уличному баскетболу. В нем сыграли 418 команд — огромная для города цифра, говорящая о популярности лучшей игры с мячом. Современное пространство нового центра позволит жителям наслаждаться любимой игрой, тренировать навыки и просто активно проводить свободное время. Именно в такой атмосфере в нашей стране будут рождаться новые звезды баскетбола», — отметил Андрей Кириленко.

Центр баскетбола. Фото ПСБ

«Открытие Центра уличного баскетбола, который возведен в Дзержинском районе, даст новый импульс развитию лучшей игры с мячом в городе со славными стритбольными традициями. Ведь первый турнир в формате три на три прошел у нас еще в 2000 году. Ежегодно в День города на открытый чемпионат Нижнего Тагила собираются более 800 спортсменов из всех городов Среднего Урала», — рассказал Владислав Пинаев.

Также в рамках поездки Петр Фрадков провел рабочую встречу с Денисом Паслером, на которой обсудили вопросы социально-экономического развития региона, расширение современной банковской, спортивной инфраструктуры, участие банка в инвестиционных проектах области.