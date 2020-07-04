Коронавирус в России: главное на утро 4 июля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 667 883 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 859 летальных исхода, выздоровели 437 893 человек.

— Глава Республики Крым Сергей Аксенов запретил принимать организованные группы детей из других регионов России в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавируса.

— 3 июня прошел первый день сдачи ЕГЭ. Экзамены проходят с соблюдением всех противовирусных предосторожностей. Основной этап ЕГЭ продлится до 23 июля.

— Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия в детских садах, школах и других учреждениях до конца года.