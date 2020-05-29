Коронавирус в России: главное на утро 29 мая

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлен 379 051 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 142 летальных исхода, выздоровело 150 993 человека.

— Плановая помощь в больницах Москвы начнет оказываться со следующей недели, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— В Подмосковье продлили действие некоторых введенных из-за коронавируса ограничений до 14 июня.

Так, региональные власти решили: запретить проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных мероприятий; приостановить работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов; продлить режим самоизоляции людей в возрасте 65 лет и старше, а также жителей, имеющих опасные при коронавирусе заболевания.

— Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что регион пока не вышел на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией, и не исключил увеличения ежедневного прироста новых случаев COVID-19.

— Первый этап снятия ограничительных мер по коронавирусу будет реализован в Коми с пятницы, сообщил врио главы республики Владимир Уйба.

— Мировой суд в Еврейской автономной области оштрафовал двух местных жителей на общую сумму 60 тысяч рублей за распространение недостоверной информации о коронавирусе.

— Пляжи почти по всей России, предположительно, могут начать открывать уже 1 июля.