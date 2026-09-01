Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Уведомления
Главная
Общество
Мария Захарова объяснила возвращение Евросоюзом санкций в отношении Михаила Дегтярева: «Видят: работает»

Захарова объяснила возвращение Евросоюзом санкций в отношении Дегтярева: «Видят: работает»

Сергей Филин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Евросоюз вернул санкции в отношении министра спорта РФ и главы Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева из-за его работы.

ЕС ввел санкции против Дегтярева в рамках 21-го пакета антироссийских санкций.

«Видят, что работает, защищает и нашу страну, и принципы олимпизма очень важные, которые пару десятилетий пытались уничтожить. Теми, кто в нашей стране отстаивает принципы олимпизма, работая на национальные интересы и работая на общемировые интересы... Конечно, есть определенная часть, которая будет этим крайне раздосадована в антиспортивном лобби. Это не спортивное лобби, это антиспортивное лобби», — приводит слова Захаровой ТАСС.

Официальный представитель МИД отметила, что ранее данное лобби поддерживало «трансгендерную ерунду», чем нанесло удар по олимпийскому движению и мировому спорту.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Мария Захарова
Михаил Дегтярев
Читайте также
Путин дал указание приостановить удары по Киеву
Соболева и Глушенкова сравнили с павлинами, Мостового и Эраковича отпустили бесплатно. Что происходит в «Зените»
Между Аргентиной и Великобританией обострился спор из-за Фолкленд. Что нужно знать
Нелюбова идет третьей после короткой программы в Токио, Трусова — четвертая
Поддубный попросил Путина разрешить привлекать бойцов с категорией годности «Д»
ЦСКА обыграл «Зенит» в 7-м туре РПЛ, Обляков забил в концовке
Популярное видео
Старт сезона КХЛ
Старт сезона КХЛ
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Неонатолог — о раннем развитии детей в подкасте Ксении Шойгу
Неонатолог — о раннем развитии детей в подкасте Ксении Шойгу
«Текстильщик» — «Торпедо»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Торпедо»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
Кравцову не нравится зарплата. Старт ВХЛ
Кравцову не нравится зарплата. Старт ВХЛ
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волейбол. Наши чемпионы» | Инна Рыскаль
«Волейбол. Наши чемпионы» | Инна Рыскаль
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дасаев об участии в проекте «Футбол в школах»: «Когда-то был мальчишкой и всегда хотел вот так увидеть легенду»

Россияне назвали Пушкина, Толстого и Достоевского главными символами страны
Новости
RSS RSS
Все новости