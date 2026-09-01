Захарова объяснила возвращение Евросоюзом санкций в отношении Дегтярева: «Видят: работает»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Евросоюз вернул санкции в отношении министра спорта РФ и главы Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева из-за его работы.

ЕС ввел санкции против Дегтярева в рамках 21-го пакета антироссийских санкций.

«Видят, что работает, защищает и нашу страну, и принципы олимпизма очень важные, которые пару десятилетий пытались уничтожить. Теми, кто в нашей стране отстаивает принципы олимпизма, работая на национальные интересы и работая на общемировые интересы... Конечно, есть определенная часть, которая будет этим крайне раздосадована в антиспортивном лобби. Это не спортивное лобби, это антиспортивное лобби», — приводит слова Захаровой ТАСС.

Официальный представитель МИД отметила, что ранее данное лобби поддерживало «трансгендерную ерунду», чем нанесло удар по олимпийскому движению и мировому спорту.