Канделаки прокомментировала новость о запрете англицизмов на «Матч ТВ»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала информацию о запрете англицизмов в эфире канала. Ранее в сети появился список слов, которые якобы запрещены в эфирах «Матч ТВ». В их число входят «лайкать», «хав», «корнер», «шорт-лист» и другие.

— Для комментаторов «Матч ТВ» есть рекомендации воздержаться от употребления англицизмов, — пояснила Канделаки. — Если в контексте того или иного эпизода логично рассказать о самом англицизме, — никаких ограничений, разумеется, нет.

Мы, и прежде всего сами комментаторы, следим за чистотой своей речи. Так что опубликованная табличка — не более, чем резюме обсуждения многих вовлеченных в создание контента для Матч ТВ лиц. С ним согласна и я, и Александр Тащин (операционный директор «Матч ТВ». — Прим. «СЭ»). Все, что придумано сверх того — чистая и понятная фантазия для лучшего кликбейта.

Штрафов, разумеется, нет. Есть внутренний консенсус, как он есть и по поводу нецензурной брани или сна в прямом эфире.

(Константин Колмаков)