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Олимпиада

27 февраля 2025, 14:20

Роднина — об отношениях России и США: «Если сегодня встречаются дипломаты, есть надежда, что и в спорте мы начнем одними из первых»

Микеле Антонов
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о возможном проведении футбольного матча между сборными России и США на нейтральной территории.

18 февраля матч-агент ФИФА Мезмуредавид Деста, ответственный за организацию игр сборной США, не исключил проведения игры против России.

— Считаете ли вы реальным матч между сборными России и США по футболу на фоне переговоров между нашими странами в Эр-Рияде?

— Будем более точными: там были не переговоры, а подготовка. И темы в основном касались России и США. Если сегодня встречаются дипломаты наших стран, чтобы восстанавливать отношения, есть надежда, что и в спорте мы тоже начнем одними из первых. Когда-то у нас были такие легкоатлетические соревнования. Значит, скоро будет что-то, — сказала Роднина «СЭ».

С 2022 года сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

В марте команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч с Замбией, а в июне встретится с Нигерией и Белоруссией.

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Ирина Роднина
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