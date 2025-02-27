Бывший футболист ЦСКА Соломатин объяснил, почему вступил в ряды подразделения «Эспаньолы»

Бывший футболист сборной России, «Локомотива» и ЦСКА Андрей Соломатин рассказал, почему пошел на СВО.

«Было несколько причин. Когда закончил футбольную карьеру, стал активным болельщиком ЦСКА, ходил на фанатскую трибуну, ездил на выезда. В 2022 году узнал о создании на фронте подразделения «Эспаньолы», тогда это был небольшой отряд, входивший в состав батальона «Восток». Просто парни, с которыми ходил на стадион, оказались на СВО. Я начал искать варианты, как к ним попасть. В октябре 2022 года приехал в Донецк», — приводит слова Соломатина «КП».

Соломатин является воспитанником СДЮСШОР московского «Торпедо». В составе сборной России играл на чемпионате мира 2002 года, а с ЦСКА стал чемпионом страны 2003 года.