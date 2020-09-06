Главное о коронавирусе в России и мире на 6 сентября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора за последние сутки в России выявлено 5 195 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 22,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 61 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 2 823 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (620), Санкт-Петербурге (192), Московской области (167), Ростовской области (155) и Нижегородской области (153).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 025 505 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 820 летальных исходов, выздоровело 840 949 человек.

— Массовая вакцинация от коронавируса в столице начнется в конце этого года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире Первого канала.

— Более 60 тысяч медиков самоотверженно боролись с пандемией в Москве, огромное уважение заслужили и более 22 тысяч волонтеров, заявил президент РФ Владимир Путин.

Главное в мире

По данным Worldometers на день 5 сентября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 27 075 913.

Первое место по числу зараженных занимают США — 6 431 160 человек. Далее идут Бразилия (4 123 000) и Индия (4 114 773).

По числу смертей от коронавируса также лидируют США (192 820), Бразилия (126 230), Индия (70 704) и Мексика (67 326).

— Всемирная организация здравоохранения предоставит Украине вакцины для 20% населения. Это произойдет после регистрации препаратов. Всего страна получил около 8 млн доз.

— В Новой Зеландии для борьбы с коронавирусом еще на полмесяца продлили коронавирусные ограничения. Жители страны должны соблюдать социальную дистанцию.