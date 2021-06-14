Главное о коронавирусе в России и мире на 14 июня: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлен 13 721 новый случай коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 16,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 371 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 8 312 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6 590), Московской области (1 043), Санкт-Петербурге (865), Республике Бурятия (190) и Нижегородской области (188).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 222 408 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 126 801 летальный исход, выздоровели 4 809 647 человек.

— В Санкт-Петербурге введут новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом в городе. С 17 июня в городе закроют фудкорты, снизят заполняемость кинозалов с 75 до 50 процентов. Все посетители фан-зоны Евро-2020 обязаны носить маски, с 17 июня в фан-зонах запретят продажу еды (кроме напитков).

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 14 июня, общее число зараженных коронавирусом в мире — 176 747 802.

Первое место по числу зараженных занимают США — 34 321 158 человек. Далее идут Индия (29 510 410) и Бразилия (17 413 996).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 615 053. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (487 476) и Индия (374 476).

— Глава Всемирной огранизации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что допускает версию о лабораторном происхождении коронавируса. По его словам, тема возможной утечки вируса из лаборатории в Ухане (Китай) была поднята на саммите лидеров стран G7.