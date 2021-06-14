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В России за сутки выявили 13 721 новый случай коронавируса

12:10
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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За последние сутки в России выявлен 13 721 новый случай коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 16,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 371 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 8 312 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6 590), Московской области (1 043), Санкт-Петербурге (865), Республике Бурятия (190) и Нижегородской области (188).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 222 408 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 126 801 летальный исход, выздоровели 4 809 647 человек.

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Иван Торопцев все материалы автора
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