В России за сутки выявили 13 721 новый случай коронавируса

За последние сутки в России выявлен 13 721 новый случай коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 16,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 371 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 8 312 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6 590), Московской области (1 043), Санкт-Петербурге (865), Республике Бурятия (190) и Нижегородской области (188).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 222 408 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 126 801 летальный исход, выздоровели 4 809 647 человек.