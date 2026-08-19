«Первым документом был иск»: адвокат Седоковой ответила семье Яниса Тиммы

Адвокат певицы Анны Седоковой Татьяна Стукалова заявила, что представители семьи бывшего баскетболиста сборной Латвии Яниса Тиммы не пытались урегулировать имущественный спор до обращения в суд.

По словам юриста, сторона Седоковой не получала предложений о переговорах или заключении мирового соглашения.

«Первым документом, который мы получили от представителя истцов, было исковое заявление. На конструктивные переговоры с нами сторона истцов не выходила», — приводит слова Стукаловой Super.

Адвокат также прокомментировала заявления представителей семьи Тиммы о возможном ограничении Седоковой на выезд из России и намерении не допустить ее банкротства. Стукалова отметила, что «пожизненного запрета на выезд» в качестве меры взыскания российское законодательство не предусматривает. Ранее адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова заявляла, что в случае победы в суде будет добиваться применения к певице мер принудительного исполнения.

18 августа в Останкинском суде Москвы представители родственников Тиммы изменили исковые требования. Они попросили признать недействительным брачный договор между баскетболистом и Седоковой и взыскать с певицы более 31 миллиона рублей. Сторона истцов утверждает, что нотариус во Флориде не заверял этот документ. Представители Седоковой это оспаривают. Рассмотрение дела отложено на 4 сентября.

Иск о разделе совместно нажитого имущества родственники Тиммы подали в феврале 2026 года. Баскетболист и Седокова поженились в 2020 году и развелись в декабре 2024-го. 32-летний Тимма умер в Москве в декабре 2024 года. В России латвиец выступал за «Зенит», «Химки» и УНИКС.