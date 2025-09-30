Суд продлил арест французского велосипедиста Сехили

Уссурийский районный суд Приморского края продлил до 3 ноября срок содержания под стражей французского велосипедиста Софиана Сехили по делу о незаконном пересечении госграницы России, сообщает РИА «Новости» из зала суда.

Ранее Сехили был арестован до 4 октября.

6 сентября Сехили был задержан представителями правоохранительных органов Приморского края во Владивостоке за незаконное пересечение российской границы.

Француз хотел побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, проехав путь от Лиссабона до Владивостока. Уточнялось, что путешественник проехал Таджикистан, Монголию и Китай.