30 сентября, 09:43

Суд продлил арест французского велосипедиста Сехили

Сергей Разин
корреспондент

Уссурийский районный суд Приморского края продлил до 3 ноября срок содержания под стражей французского велосипедиста Софиана Сехили по делу о незаконном пересечении госграницы России, сообщает РИА «Новости» из зала суда.

Ранее Сехили был арестован до 4 октября.

6 сентября Сехили был задержан представителями правоохранительных органов Приморского края во Владивостоке за незаконное пересечение российской границы.

Француз хотел побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, проехав путь от Лиссабона до Владивостока. Уточнялось, что путешественник проехал Таджикистан, Монголию и Китай.

Софиан Сехили.Французский велогонщик в погоне за рекордом незаконно пересек границу России. Теперь он в СИЗО
Источник: РИА Новости
