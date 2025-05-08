Актер Никифоров заявил, что не предполагал высокой популярности сериала «Молодежка»

Российский актер Денис Никифоров в интервью «СЭ» прокомментировал популярность сериала «Молодежка».

— Когда зарождался проект «Молодежки», вы представляли, что сериал получит такой успех и сделает вас известным не только как актера, но и как человека, который рассказывает о хоккее и популяризирует его?

— Нет, мы этого не предвидели. Каждый сезон «Молодежки» рождался по итогам рейтингов предыдущего. Нам повезло, что первая неделя показа совпадала с завершением съемок этого же сезона. И нам уже говорили на банкете после окончания съемок: «Ну что, снимаем следующий сезон!» Мы этого не предполагали, но все выросло в общенародную любовь.