Уваров рассказал, какая у него в Израиле будет пенсия

Бывший вратарь «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, какую пенсию будет получать в Израиле:

— 17 лет я работал с основой. 12 — с вратарями сборной Израиля. С 2018-го — в академии «Маккаби».

— Вас устраивает?

— Абсолютно. В первую команду даже не тянет. Зачем мне в 66 лет эти переезды, сборы, гостиницы, дополнительное давление? Хватит! Для себя хочу пожить.

— Мы не верим, что вам 66.

— Я тоже не верю. Никто не дает. Тьфу-тьфу. А через полгода пенсию начну получать.

— Какую?

— Средняя пенсия в стране — две тысячи долларов. У меня будет в районе четырех. Вы только с Россией не равняйте, в Израиле цены совершенно другие! Вот у меня пачка сигарет — знаете, сколько стоит? Почти 11 баксов!