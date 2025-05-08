Конклав избрал нового Папу Римского

Сегодня в Сикстинской капелле завершился конклав кардиналов, на котором был избран новый глава Римско-католической церкви.

О решении участников голосования возвестил белый дым, появившийся из трубы на крыше капеллы, — традиционный знак того, что один из кандидатов получил необходимые две трети голосов.

В ближайшее время имя нового понтифика будет объявлено с центрального балкона собора Святого Петра, после чего он впервые обратится к верующим с традиционным благословением. Также станет известно, какое папское имя он избрал.