8 мая, 19:28

Конклав избрал нового Папу Римского

Камила Абдурахманова
корреспондент
Фото Global Look Press

Сегодня в Сикстинской капелле завершился конклав кардиналов, на котором был избран новый глава Римско-католической церкви.

О решении участников голосования возвестил белый дым, появившийся из трубы на крыше капеллы, — традиционный знак того, что один из кандидатов получил необходимые две трети голосов.

Папа римский Франциск.Умер Папа Римский Франциск. Понтифик безумно любил футбол, но не смотрел его больше 30 лет

В ближайшее время имя нового понтифика будет объявлено с центрального балкона собора Святого Петра, после чего он впервые обратится к верующим с традиционным благословением. Также станет известно, какое папское имя он избрал.

  • hant64

    Отмучились старцы, две недели колдовали)).

    08.05.2025

  • Морская свинка_1979

    В каком виде спорта он добился успехов ?

    08.05.2025

    • Актер Никифоров заявил, что не предполагал высокой популярности сериала «Молодежка»

