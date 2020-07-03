Адвокат семьи Захарова прокомментировал решение старшего сына принять компенсацию от Ефремова

Известный адвокат Александр Добровинский прокомментировал «СЭ» заявление защиты болельщика «Спартака» Михаила Ефремова о том, что старший сын погибшего в ДТП по вине актера Сергея Захарова согласился принять компенсацию.

— Мои доверители, а именно — вдова Сергея Захарова, их сын Валерий, а также брат покойного — как и изначально заявляли, не хотят никаких досудебных компенсаций, — заявил Добровинский. — Решение старшего сына Виталия, если таковое действительно есть, позицию вышеперечисленных лиц не меняет. Я повторю то, что заявлял всегда: мною подготовлены гражданские иски от потерпевших к Михаилу Ефремову, которые будут заявлены в свое время на суде. Как бы и кому бы не хотелось видеть или слышать иное. (Анатолий Курагин)