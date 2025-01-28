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Сегодня, 18:45

Четырехкратная чемпионка Украины намерена попасть в российскую сборную

Камила Абдурахманова
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Четырехкратная чемпионка Украины, мастер спорта международного класса по академической гребле Лариса Жалинская рассказала, что хочет пробиться в состав сборной России, сообщает ТАСС.

Жалинская рассказала, что видит потенциал пробиться в сборную России. У нее есть планы участвовать дальше во всероссийских соревнованиях, отбираться в конкурентоспособный экипаж.

Жалинская отметила, что ей пришлось бежать в Россию через Польшу и Белоруссию, после того как ее вынудили вступить в Нацгвардию Украины. Ее также поместили в список персон, подлежащих ликвидации, лишили всех спортивных званий и наград.

Сейчас спортсменка получила российское гражданство, тренируется в Херсонской области и выступает на соревнованиях за регион.

Источник: ТАСС
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